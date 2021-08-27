В Мексике ученые создали маску, которая нейтрализует коронавирус.

Ее разработали специалисты в Национальном автономном университете Мексики (UNAM).

При разработке средства индивидуальной защиты они использовали нанослои серебра и меди. По информации ученых, при контакте с ними мембрана коронавируса разрывается, из-за чего повреждается его РНК.

Изобретение назвали SakCu (Sak — значит серебро, а Cu — химический символ меди).

В ходе исследования ученые выяснили, что в условиях высокой вирусной нагрузки Covid-19 исчезал из средства примерно через восемь часов.

Если его концентрация была низкой, его признаков не фиксировалось уже через два часа.

Эта маска является многоразовой, отмечают разработчики. Ее можно даже стирать до 10 раз без потери защитных свойств.

Из-за распространения коронавируса в мире специалисты советуют продолжать носить защитные средства. Рекомендация остается в силе даже после получения вакцины. Только путем соблюдения карантинных мер и иммунизации можно преодолеть вирус.

Источник: The Guardian