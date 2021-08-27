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Людмила Грубник |

Разрывает мембрану Covid-19: в Мексике создали маску, которая нейтрализует вирус

Разрывает мембрану Covid-19: в Мексике создали маску, которая нейтрализует вирус

В Мексике ученые создали маску, которая нейтрализует коронавирус.

Ее разработали специалисты в Национальном автономном университете Мексики (UNAM).

При разработке средства индивидуальной защиты они использовали нанослои серебра и меди. По информации ученых, при контакте с ними мембрана коронавируса разрывается, из-за чего повреждается его РНК.

Изобретение назвали SakCu (Sak — значит серебро, а Cu — химический символ меди).

В ходе исследования ученые выяснили, что в условиях высокой вирусной нагрузки Covid-19 исчезал из средства примерно через восемь часов.

Если его концентрация была низкой, его признаков не фиксировалось уже через два часа.

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Эта маска является многоразовой, отмечают разработчики. Ее можно даже стирать до 10 раз без потери защитных свойств.

Из-за распространения коронавируса в мире специалисты советуют продолжать носить защитные средства. Рекомендация остается в силе даже после получения вакцины. Только путем соблюдения карантинных мер и иммунизации можно преодолеть вирус.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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