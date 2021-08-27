Риск побочных эффектов значительно выше и длительнее после заражения вирусом SARS-CoV-2, чем после любой вакцины. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета после проведенного исследования тромбоцитопении (состояния с низким количеством тромбоцитов) и тромбоэмболических событий (сгустков крови) после вакцинации от Covid-19.

— Люди должны знать о повышенных рисках после вакцинации против Covid-19 и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если у них развиваются симптомы, но также они должны знать, что риски значительно выше в течение более длительных периодов времени, если они заразятся SARS-CoV-2, — отметила профессор клинической эпидемиологии и общей практики Оксфордского университета Джулия Хипписли-Кокс.

Все вакцины против коронавируса, которые используются в настоящее время, прошли рандомизированные клинические испытания, которые вряд ли будут достаточно масштабными для выявления очень редких побочных эффектов.

Когда редкие события обнаруживаются, регулирующие органы проводят анализ риска и пользы от лекарства для сравнения рисков нежелательных явлений при вакцинации с преимуществами предотвращения заболевания — в данном случае Covid-19.

Ученые сравнили частоту нежелательных явлений после вакцинации вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca с частотой таких же событий после положительного результата теста на SARS-CoV-2.

Они использовали регулярно собираемые электронные медицинские карты для оценки краткосрочных рисков (в течение 28 дней) госпитализации с тромбоцитопенией, венозной тромбоэмболией (ВТЭ) и артериальной тромбоэмболией (АТЭ), задействовав данные, собранные по всей Англии в период с 1 декабря 2020 года по 24 апреля 2021 года.

Другими изученными исходами были тромбоз венозного синуса головного мозга (CVST), ишемический инсульт, инфаркт миокарда и другие редкие артериальные тромботические события.

— Электронные медицинские записи, содержащие подробные записи о вакцинациях, инфекциях, исходах и факторах, влияющих на ситуацию, предоставили нам богатый источник данных, который позволяет провести тщательную оценку этих вакцин и сравнить с рисками, связанными с инфекцией Covid-19, — отмечает Хипписли-Кокс.

Авторы подробно описывают следующие ограничения своего исследования:

ограничение анализа только первой дозой вакцины;

короткое окно вакцинации;

отсутствие официального судебного решения по обычным результатам, а также возможность неправильной классификации результатов или воздействия;

госпитализации, при которых пациенты находились в больнице к дате окончания исследования, исключались.

Однако они считают, что любая систематическая ошибка, если она присутствует, скорее всего, не изменится по отношению к каждой вакцине, и поэтому вряд ли это повлияет на сравнения между вакцинами.

— Поздравляем команду из Оксфорда, которая работала с коллегами по всей Великобритании над этим важным исследованием, — заявил директор отдела исследований данных в области здравоохранения Великобритании Эндрю Моррис.

По его словам, это настоящая наука о здоровье в действии — использование безопасных, крупномасштабных, связанных наборов данных для получения реальной информации о безопасности Covid-вакцины.

По мнению профессора исследований и развития первичной медико-санитарной помощи и директора Института Ашера в Эдинбургском университете Азиза Шейха, это огромное исследование ясно подчеркивает важность вакцинации для снижения риска свертывания крови и кровотечений у людей, а также существенную пользу для общественного здравоохранения, которую приносит вакцинация против Covid-19.