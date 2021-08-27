Осенью, с началом учебного года 2021/2022 ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшится, она может быть даже хуже, чем в начале года.

Такой прогноз озвучил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) Федор Лапий.

— В отношении детей, школьников, в целом ситуация, скорее всего, будет стремительно ухудшаться и может быть намного хуже, чем в начале 2021 года. Думаю, что схема адаптивного карантина с разделением на зоны, где предполагается обучение в зеленой зоне, пожалуй, недолго просуществует. Люди будут болеть, нужно будет вводить новые карантинные зоны и прекращать обучение в школах, — отметил Федор Лапий.

По его словам, ситуация со вспышкой коронавируса в лагере Молодая гвардия под Одессой подтверждает это мнение.

Чтобы этого не произошло, надо минимизировать контакты между людьми.

Но здесь возникает другая проблема, ведь в связи с обучением онлайн из-за пандемии коронавируса значительно теряется качество образовательного процесса, что негативно отражается на уровне знаний детей.

В новом учебном году дети пойдут в школу и будут учиться оффлайн. Предусмотрено, что школы не будут закрываться даже при переходе региона или населенного пункта в красную зону карантина, если 80% персонала вакцинированы.

Но эксперты прогнозируют, что из-за циркуляции штамма Дельта школы недолго будут оставаться открытыми, и детей снова заставят учиться удаленно.