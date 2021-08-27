Многие родители спрашивают, могут ли дети заразиться длительным Covid-19, при котором симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после начальной фазы болезни. В этом вопросе попытался разобраться австралийский педиатр и специалист по инфекционным заболеваниям Филипп Бриттон, который занимается лечением детей с Covid-19 и следит за исследованиями в этой области.

С момента появления более заразного Covid-штамма Дельта появляется все больше сообщений об увеличении количества случаев этого заболевания у детей в сравнении с предыдущими штаммами вируса.

Что такое длительный Covid-19

Стандартного определения продолжительного Covid-19 до сих пор нет, да и сам синдром весьма разнообразен. Несмотря на то, что не существует одной его формы, часто возникают три основных типа симптомов:

когнитивные эффекты, такие как замедленное мышление или мозговой туман;

физические симптомы, включая усталость, одышку и боль;

симптомы психического нездоровья, такие как измененное настроение и беспокойство.

Наличие симптомов, сохраняющихся более 28–30 дней после начала Covid-19, в медицинской литературе все чаще обозначается как длительный Covid-19.

Как часто встречается у детей

Длительный Covid-19 действительно встречается у детей, но реже, чем у взрослых. Об этом свидетельствуют два австралийских исследования.

В одном из них ученые, наблюдая взрослых и детей, обнаружили, что 20% из более чем 2 тыс. случаев Covid-19 в Новом Южном Уэльсе имели стойкие симптомы в течение 30 дней. К 90 дням этот показатель снизился до 5%. Самая младшая возрастная группа (0–29 лет) имела больше шансов выздороветь быстрее, чем старшие возрастные группы.

В другом исследовании участвовали только дети. Выяснилось, что только у 8% из 151 ребенка с преимущественно легкими инфекциями наблюдались стойкие симптомы в течение восьми недель. Однако все полностью выздоровели к 3–6 месяцам.

Наиболее полным на сегодняшний день является крупное исследование детей в возрасте 5–17 лет с легкой формой Covid-19 из Великобритании. Из 1734 детей 4,4% сообщили о стойких симптомах через 28 дней после начала болезни. У этих детей количество симптомов было меньше, чем в первую неделю болезни.

Исследование показало, что у 1,8% детей симптомы появляются на 56 день. Главными проблемами были головная боль, усталость и потеря обоняния.

Что изменила Дельта

Эти исследования были проведены до появления Covid-штамма Дельта, когда количество Covid-инфекций у детей заметно увеличилось.

Действительно, Covid-штамм Дельта может приводить к усилению тяжести Covid-19 у взрослых. Но пока нет убедительных доказательств того, что Дельта более серьезен у детей.

Текущие показатели госпитализации во время вспышки Covid-штамма Дельты в 2021 году в Новом Южном Уэльсе не выше, чем у детей по всей Австралии в 2020 году.

И взрослые, и дети, которые заболевают более тяжелой формой Covid-19, по-видимому, подвержены повышенному риску длительного Covid-19. Но если Covid-штамм Дельта не вызывает более серьезных заболеваний у детей, разумно ожидать, что этот штамм также не увеличит риск длительного Covid-19, делает вывод австралийский педиатр.