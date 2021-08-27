Пандемия коронавируса в мире продлится еще от двух до пяти лет. Такое мнение высказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

По его словам, в 2021 году коронавирус точно не закончится. Миру необходима общая мировая стратегия профилактики и лечения.

— Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения, — отметил Кузин.

Санврач утверждает, что сейчас вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами. Однако он подчеркнул, что наука не стоит на месте, появляются новые вакцины для борьбы с болезнью.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения ранее отмечали, что глобальная пандемия коронавируса в мире завершится не раньше середины 2022 года. Ее можно победить, когда вакцинируются не менее 70% населения.

Кузин также рассказал, что в Украине пока не планируют отменять масочный режим. Украинцы будут носить маски к преодолению пандемии коронавируса.

Также Кузин предположил, что локдаун в Украине могут ввести в ноябре. Это может произойти, если страна приблизится к красной зоне эпидемической опасности.

Но карантинные ограничения можно оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить, если украинцы будут вакцинироваться от коронавируса и будут придерживаться социальной дистанции.

Источник: BBC Украина