В отделении кардиохирургии Александровской клинической больницы Киева провели операцию по имплантации в сердце механического устройства для перекачки крови.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Это уже третья успешная операция, которая проводится в этой больнице по имплантации LVAD модели Heart Mate 3 пациентам в терминальной стадии сердечной недостаточности.

Операцию провели 50-летнему мужчине, которого госпитализировали в отделение кардиохирургии в августе 2021 года. Он обратился в больницу с жалобами на выраженную одышку в состоянии покоя, усиливающуюся во время физической нагрузки (ходьба до 50 метров), выраженную общую слабость и отеки нижних конечностей.

Врачи выяснили, что пациент страдает гипертонической болезнью более пяти лет, перенес инфаркт миокарда, после чего спустя некоторое время начал ощущать резкое ухудшение самочувствия.

С 2019 года мужчина чаще попадает в больницу по неотложным показаниям по поводу острой декомпенсации сердечной недостаточности. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор из-за частых приступов аритмии, но лечение не показало положительного результата.

Поэтому врачи решили имплантировать LVAD Heart Mate 3.

Операции по имплантации механического сердца в Александровской клинической больнице проводят благодаря программе КГГА Здоровье киевлян, которую полностью финансирует город. В администрации добавили, что программа дает шанс пациентам с сердечной недостаточностью на возвращение к активному образу жизни.

Недавно в кардиохирургии Института Амосова начали проводить операции на сердце, которые сохранят или вернут качество жизни 300 тыс. украинцев.

Специалисты будут помогать пациентам с мерцательной аритмией, которая является одной из причин инсульта. В Украине страдают от нее и находятся в зоне риска ориентировочно 700-800 тыс. человек.