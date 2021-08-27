Украинские школы не готовы к новому учебному году. Пока в стране открывают учебные заведения, они продолжат работать и в случае ухудшения эпидситуации, если 80% персонала вакцинированы.

Но ситуация с определением количества вакцинированных сотрудников непростая, и непонятно, как будут издаваться приказы о переводе школ на дистанционную форму обучения.

— Постановление Кабмина определяет, что 80% работников учебного заведения должны быть вакцинированы. Но это постановление не закладывает никаких механизмов определения количества вакцинированных. В Минздраве нам ответили, что вносить сведения о вакцинации работников незаконно, поскольку вакцинация не является обязательной. Также непонятно, как это верифицировать и перевести в распорядительные документы, то есть на основании чего будут издавать приказ о переводе школы на дистанционное обучение, — отметил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев во время обсуждения, организованного Cedos.

Кроме того, до сих пор существуют проблемы с техническим обеспечением учителей и учащихся во время занятий дома.

— Не у всех детей есть смартфоны, некоторые родители делают приоритетными домашние дела, особенно это касалось девочек. Почти треть учащихся проживает в сельской местности, хуже доступ к образованию у них был уже раньше. Во время пандемии это только ухудшилось, — сказала глава программы Навчай для України Оксана Матияш.

О неготовности школ к новому учебному году в условиях пандемии рассказала и соучредитель ОО Смарт освіта Оксана Макаренко.

— Что мне дает основания говорить, что мы не готовы к новому учебному году, — это отсутствие планов преодоления образовательных потерь. МОН переложило эту ответственность на школу, но непонятно, каким образом, и в большинстве заведений это вообще не делается, — отметила она.

Источник: Cedos