В Украине утвердили новые карантинные мероприятия в детских садах. Отныне температуру тела у детей будут проверять только на входе, а раньше ее надо было измерять каждые четыре часа.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Соответствующий документ подписали 25 августа.

По новому положению, после выявления у ребенка симптомов инфекции в помещении, где он находился, необходимо провести проветривание вне расписания и дезинфекцию висококонтактних поверхностей.

Отменяется запрет на использование многоразовых (тканевых) полотенец и ковров с длинным ворсом. Но во время карантина запрещено использовать мягкие игрушки, находиться в помещении садика в уличной обуви. Также запрещены родительские собрания (дистанционные разрешены) и совещания.

Если есть признаки ОРВИ или температура тела выше +37,2, то в отсутствие родителей детей нужно изолировать в специальном помещении, срочно уведомить родителей и принять согласованное решение о дальнейшей помощи ребенку.

Утром ребенка принимает и передает в конце дня воспитатель на территории сада, но не в его помещениях. В случае плохой погоды этот процесс должен проводиться в приемных помещениях или раздевалках, родители обязательно должны быть в масках.

Положением урегулировали использование средств индивидуальной защиты:

маски и перчатки работникам необходимо одевать во время общения между собой и передвижения помещениями заведения:

маски и перчатки не надо одевать во время проведения занятий;

после снятия маски или перчаток и перед одеванием новых работники должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

В Минздраве отметили, что все меры — термометрия, обработка или мытье рук должны проводиться в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в случае следующей вспышки коронавируса в Киеве не планируют закрывать детские сады и начальные классы школ на карантин.

Глава города обратился к работникам школ и детских садов и призвал их активнее вакцинироваться, чтобы позаботиться о своей безопасности и здоровье воспитанников учреждений.