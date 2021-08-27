В Украине в отдельных случаях можно делать прививки от коронавируса детям старше 12 лет. В то же время иммунизация происходит исключительно вакциной Comirnaty от Pfizer и BioNTech.

В Минздраве рассказали, в каких случаях несовершеннолетним можно делать прививки.

С одной стороны, когда есть показания по состоянию здоровья. Например, у ребенка есть риск тяжелого течения коронавируса и развития осложнений после выздоровления. Чаще всего это бывает из-за сопутствующих болезней, в частности онкопатологии.

С другой — у ребенка могут быть причины, связанные с выездом в другую страну для постоянного проживания или учебы, а пересечение границы предполагает наличие прививки от коронавируса.

Также ребенок может принимать участие в международных мероприятиях, и для этого ему также нужен укол.

Кроме того, ребенок мог уже получить первый укол вакциной Comirnaty от Pfizer и BioNTech на территории другой страны и нуждается в ревакцинации на территории Украины.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Первыми иммунизировали медиков, военных, педагогов. С июля делать привики разрешили всем украинцам старше 18 лет. Массовая вакцинация детей пока запрещена.