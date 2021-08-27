Американские ученые опубликовали данные изучения поствакцинального опыта беременных и кормящих матерей. Вывод – вакцины против Covid-19 хорошо переносятся и теми, и другими, а также женщинами, планирующими беременность.

— Мы запустили регистрацию в реестре беременности и кормления грудью Вашингтонского университета, когда Covid-вакцинация только разворачивалась, и еще не было каких-либо данных о ее переносимости среди беременных и кормящих, — пояснила ведущий исследователь, акушер-гинеколог Алиса Качикис.

В исследовании были собраны данные более 17 тыс. женщин, которые были беременны, кормили грудью или планировали беременность на момент вакцинации против Covid-19. Эти группы составляли 44,6%, 38,7% и 16,5% соответственно.

Большинство участниц получили вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna.

Результаты показали: около 97% участников сообщили, что наиболее частыми реакциями были боль в месте инъекции и утомляемость.

Также были сообщения об усилении реакций на вторую дозу по сравнению с первой. Но реакции были одинаковыми во всех группах.

Когда исследователи проанализировали свои данные, 94,8% участниц были все еще беременны, 4,3% родили и 0,7% сообщили о потере беременности во время приема второй дозы вакцины против Covid-19.

Между тем 2,3% кормящих матерей сообщили о прерывании грудного вскармливания после первой дозы, и 2,2% сообщили об этом после второй дозы.

Также были сообщения о заметном снижении количества молока в течение менее 24 часов после введения вакцины. Это наблюдалось у 5% участниц после первой дозы, и у 7,2% — после второй.

Исследователи пришли к выводу, что преимущества вакцины против Covid-19 перевешивают риски для беременных и кормящих матерей.

— Я очень рад, что это исследование обеспечивает дополнительную поддержку рекомендаций крупных медицинских организаций, таких как Американский колледж акушерства и гинекологии, которые поддерживают вакцинацию женщин, планирующих беременность, беременных или кормящих грудью, — отметил эксперт по материнскому здоровью Оладжумоке Адебайо.

По его словам, было много неуверенности в отношении воздействия вакцин на беременных и кормящих женщин, потому это исследование является хорошей отправной точкой.

Источник: MedicalNewsToday