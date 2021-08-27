В Украине могут ввести определенные ограничения для украинцев, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса. Но это может быть только тогда, когда прививки получат не менее 50% населения страны.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

— Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные преграды в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция, — отметил он.

Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю. То есть это принцип вакцинируйся или тестируйся.

Кузин подчеркнул, что об ограничениях для невакцинированных начнут говорить тогда, когда прививками будет охвачено по крайней мере 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной.

— Я уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры. Вакцинация является добровольной. Но привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия, — добавил он.

Санврач также напомнил, что Украине ввели норму о вакцинации 80% персонала для учителей. Эти меры планируют расширить и на другие сферы. Сейчас разрабатываются варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении работников критической инфраструктуры, сферы обслуживания.

В Минздраве сообщили, что пандемия коронавируса может длиться еще от двух до пяти лет. Миру необходима общая мировая стратегия профилактики и лечения.

Источник: ВВС News Украина