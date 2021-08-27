Во Львовской области 71-летняя женщина умерла в результате отравления грибами. Об этом сообщили во Львовской областной клинической больнице.

Жительница Золочевского района попала в районную больницу 17 августа с симптомами отравления. У нее были тошнота, рвота, желтуха, кровотечение, печеночная недостаточность.

Накануне пациентка вместе со знакомыми насобирала грибов-зонтиков. Женщина призналась специалистам, что не очень хорошо разбиралась в грибах, поэтому часто спрашивала у знакомых, съедобный это гриб или нет. Вероятно, среди зонтиков была бледная поганка, которую она не заметила. Эти грибы женщина ела сама.

Врачи в течение шести дней боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось. Она умерла 23 августа.

По словам медиков, результатов судебной экспертизы еще нет, но клинически это было отравление бледной поганкой. Во Львовской области это первый случай отравления бледной поганкой и первая смерть от отравления грибами.

Бледная поганка — это один из самых опасных грибов, распространенных в Украине. Иногда его путают с шампиньонами или сыроежками. В поганке, как и в других грибах, очень много аминокислот, жиров и других полезных веществ. Но гриб содержит сильный яд – аманитотоксин. Он не разрушается во время термической обработки и не растворяется в воде.

Стоит помнить, что грибы могут провоцировать пищевые отравления, которые считаются одними из самых тяжелых. На территории Украины растет до 500 видов съедобных грибов, ядовитых же – около 2 тыс. Поэтому спутать их очень легко.

В Минздраве рекомендуют отказаться от потребления лесных грибов, которые могут быть поражены токсинами или паразитами, и заменить их выращенными промышленным способом. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных.

Симптомы отравления грибами: резкая боль в животе, диарея, нарушение сознания и зрения, обильное слюноотделение и галлюцинации, судороги. Они могут проявиться как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.

Подробнее о том, что делать во время отравления грибами — читайте на Фактах ICTV.

Источник: zaxid.net