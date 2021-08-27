Празднование Дня Независимости Украины прогнозировано привело к ухудшению эпидситуации в стране. И хотя показатели суточного прироста и летальности росли в течение июля и августа, однако сразу же после праздника Украина оказалась в пятерке стран Европы, где больше всего смертей от коронавируса.

Согласно статистике коронавируса за 25 августа 2021 года, за сутки вирус унес жизни 10 755 людей на планете, в Украине было 45 смертей. По этому показателю она заняла 32 место в мире и пятое в Европе.

В то же время данные за 26 число демонстрируют ухудшение эпидобстановки, в Украине за сутки — 66 летальных случаев, что означает, что страна и дальше будет находиться среди лидеров по смертности от вируса.

В целом же за время пандемии в стране 53 632 человека умерли от коронавируса.

Если говорить о случаях заражения, то по состоянию на 26 августа в стране в целом подтвердили 2 280 203 таких.

Суточный прирост больных коронавирусом также растет: 25 числа — 1 581 человек, 26 числа — 2 032.

Источник: Worldometers