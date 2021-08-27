Владельцы собак реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, имеют меньший риск заболеть диабетом и поддаваться депрессии.

Журналисты CNN проанализировали, как наличие собаки дома может влиять на физическое и психическое здоровье человека, и выявили ряд преимуществ. Хотя есть и научные тексты, которые опровергают этот тезис.

Исследование среди почти 4 млн человек в США, Канаде, Скандинавии, Новой Зеландии, Австралии и Соединенном Королевстве, проведенное в 2019 году, показало, что владение собаками связано с сокращением на 24% преждевременной смерти по любой причине.

— Если человек уже перенес сердечный приступ или инсульт, завести собаку было еще выгоднее. У них на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, — говорится в тексте.

Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация называет и снижение риска развития диабета среди преимуществ владения собакой. Регулярные прогулки с питомцами могут привести и к потере веса.

— Более высокая выживаемость, меньшее количество сердечных приступов, меньше одиночества, лучше кровяное давление, лучше психологическое благополучие, более низкие уровни депрессии и стресса, меньшее количество посещений врача, повышение самооценки, лучший сон и большая физическая активность, — назвал преимущества психолог, профессор Университета Западной Каролины Гарольд Герцог.

Однако есть и исследования, которые показывают, что владельцы домашних животных более склонны к одиночеству, депрессии и паническим атакам, с большей вероятностью страдают от астмы, ожирения, высокого кровяного давления, язвы желудка, мигрени и употребляют больше лекарств.

Неоднозначность ситуации связана с тем, что человек может завести животное, которое ему не подходит. Тогда могут быть негативные последствия для физического и психического здоровья.

Но если у человека и питомца полный симбиоз, тогда собака или другое животное будет оказывать лишь позитивное влияние, эмоциональную поддержку, особенно во время стресса.