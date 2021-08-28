Часто врачи советуют ограничить употребление соли: она вредна, задерживает жидкость в организме, способствует возникновению отеков.

И многие пациенты начинают искать, чем же можно заменить соль. Интернет пестрит советами, где вместо соли рекомендуют добавлять в пищу пряные травы или лимонный сок.

Да, злоупотреблять солью не стоит, но полноценной альтернативы ей нет.

Как оказалось, соль очень необходима организму, и отказываться от нее не нужно, а пряности могут только дополнить вкус. Об этом Фактам ICTV рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

— Соль нам необходима для регулирования обмена веществ в тканях, ощелачивания организма, — сказал доктор.

Химическая формула соли выглядит так – NaCl, то есть это соединение натрия и хлора.

— Натрий, удерживая воду в тканях, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, усугубляет течение гипертонии, не дает почкам выводить жидкость, — объясняет Борис Скачко.

Именно это свойство соли и вредно для организма.

С хлором другая история.

— Так вот, хлор обеспечивает нормальный водно-солевой обмен, снимает отеки и нормализует артериальное давление, — объясняет Борис Скачко. – Хлор важен для пищеварения, так как он участвует в образовании соляной кислоты, являющейся основным компонентом желудочного сока. Хлор улучшает работу печени и помогает организму выводить токсины.

Если не будет хлора, не будет соляной кислоты, процесс пищеварения нарушится, белковая пища не будет перевариваться, и продукты будут просто гнить в желудке.

К тому же, соль способствует развариванию продуктов. Это важно для людей с проблемной поджелудочной железой, им рекомендуется употреблять хорошо проваренную пищу.

Чтобы не пересаливать пищу, диетолог советует солить еду в начале приготовления и убрать солонку со стола, чтобы не было соблазна досолить блюдо.

Что касается пряных трав, которые рекомендуют вместо соли, то здесь тоже не все однозначно.

— Пряности не работают в организме как хлор и натрий, а только добавляют вкус и аромат, — говорит диетолог. — Поэтому их можно употреблять только как добавку, чтобы улучшить вкусовые качества блюда, приготовленного с меньшим количеством соли.

К тому же есть пряности, которые нельзя употреблять при определенных заболеваниях. Например, острый перец при хроническом панкреатите.

Напоминаем, что согласно рекомендациям ВООЗ, дневная норма соли составляет 5 г. Сюда входит вся соль, которая содержится во всех потребляемых за день продуктах.

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Чем же можно улучшить вкус недосоленных блюд?

Лук и чеснок

Действительно хорошо сочетаются с мясом, рисом, картофелем, свежими овощами в салате. Но не рекомендованы людям, страдающим язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Лимонный сок

Его можно добавить в салаты или полить мясо, приготовленное на гриле

Оливковое масло

Особенно вкусно оливковое масло, настоянное на пряностях: базилик, шалфей, розмарин, чеснок.

Пряные травы.

Ими можно приправить и овощи, и мясо. Добавляйте базилик, тимьян, душицу.

Укроп

Хорошо воздействует на пищеварительную систему, не раздражает слизистую.

Красный горький перец могут использовать только те, у кого здоровый желудок и поджелудочная железа.

Что действительно стоит исключить из рациона, так это колбасы, твердые сыры, соленую рыбу. Во всех промышленно обработанных продуктах очень много соли. Следует внимательно читать этикетки и выбирать продукты, где содержание соли снижено.