Ботулизм в Волынской области: больной находится в больнице

В Волынской области выявили случай ботулизма.

Специалисты лабораторно подтвердили его 27 августа 2021 года в селе Ветлы Камень-Каширского района.

Больного человека направили в больницу, сейчас состояние его здоровья — средней тяжести.

Специалисты проводят комплекс санитарных и противоэпидемических мер.

Ботулизм — это пищевое отравление, которое провоцирует потребление продуктов, содержащих ботулотоксины.

Чаще всего заболевание вызывают продукты домашнего консервирования — мясо и рыба. Это происходит из-за неправильного приготовления, консервированные продукты заранее плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали. В то же время ботулотоксины нельзя определить по цвету или вкусу — микроорганизм никак не портит продукты.

Также ботулизм может возникнуть после употребления вяленой или копченой рыбы, а также любых изделий из мяса.

В целом ботулизм лечится, но заболевание может протекать в тяжелой форме, возможны и летальные исходы. Заболевания можно избежать, если заранее соблюдать правила консервирования. Также важно избегать употребления продуктов, приобретенных в сомнительных местах (чаще всего — рынки, частные продавцы).