В Украине не планируют приостанавливать работу школ во время локдауна, если 80% состава учителей получат прививки от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 28 августа. По его словам, уже сейчас в стране запустили послабления для жесткого карантина.

— Школы будут работать даже в жесткий карантин в желтом, оранжевом или красном уровне эпидемической опасности, если состав педагогов вакцинирован более чем на 80%, — отметил Ляшко.

Министр утверждает, что Минздрав проанализировал заболеваемость среди детей в возрасте от 0 до 19 лет с начала эпидемии коронавируса и после фиксации первых случаев циркуляции штамма Дельта. Сейчас в Украине нет динамики заболеваемости в этой возрастной группе.

— Дети пока не делают нагрузку на украинскую систему здравоохранения, — добавил он.

Недавно министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в начале учебного года в Украине дети пойдут в школу в полноформатном режиме.