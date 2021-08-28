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Людмила Грубник |

Covid-19 у оленей: в США подтвердили первые в мире случаи заражения

олень

В штате Огайо в США выявили случаи заражения коронавирусом среди оленей. Это первый подобный инцидент в мире, до этого лишь экспериментально подтверждали вероятность инфицирования этих животных. Также были выявлены антитела у них.

Вирус зафиксировали у диких белохвостых оленей.

Образцы их биоматериалов были собраны в период с января по март 2021 года Колледжем ветеринарной медицины Университета штата Огайо. Анализ показал наличие вируса.

В то же время в мире коронавирус подтверждался лишь в отдельных видов животных, в основном у тех, которые тесно контактировали с человеком. Например, у животных в зоопарках, на фермах.

Вопиющим был случай заболевания коронавирусом норок на фермах в Дании. Это привело к уничтожению огромного количества животных, после этого были проблемы с их безопасным захоронением.

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Однако пока не рекомендуется проводить рутинное тестирование животных.

Специалисты советуют людям с подозрением или подтвержденным коронавирусом избегать тесных контактов с животными.

Источник: USDA

Фото: Pixabay

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