В Новой Зеландии 82 новых случая Covid-19, несмотря на общенациональный карантин.

В тихоокеанской общине зафиксировано 62 случая, остальные — в Окленде. Общее количество инфицированных возросло до 415.

В Новой Зеландии 11-й день жесткого блокирования, призванного сдержать распространение вируса.

Подавляющее большинство последних случаев происходят от домашних контактов, а не от собраний или с рабочих мест.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее заявила, что правительство не ожидает дальнейших больших всплесков коронавируса.

Новая Зеландия продолжила общенациональный карантин до вторника. Ардерн заявила, что правительство в понедельник примет решение о блокировании в Окленде и соседнем регионе Северная страна, но сказала, что, вероятно, Окленд останется на 4 уровне — самом высоком — еще две недели.

17 августа правительство полностью закрыло страну после того, как в городе Окленд был обнаружен только один случай коронавируса.

Новозеландцы в течение шести месяцев до последней вспышки жили без вирусов, работая, посещая магазины и спортивные стадионы без масок, а дети — школу. Тогда путешественник, который вернулся из Сиднея и привез вариант Дельта, сбежал из карантинного отеля.

Локдаун не позволяет большинству людей выходить из дома, кроме как на тренировки, или для покупки продуктов или лекарств. Розничные магазины закрыты, а также рестораны, включая рестораны на вынос, школы и большинство предприятий.

Вакцинация в Новой Зеландии была самой медленной среди развитых стран: только 39% людей сделали по меньшей мере одну прививку, а 22% — полностью вакцинированы. Страна решила использовать только вакцину Pfizer.

С начала вспышки вакцинация ускорилась, сейчас медицинские работники ежедневно вакцинируют почти 2% населения.

В Украине не планируют приостанавливать работу школ во время локдауна, если 80% состава учителей получат прививки от коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.