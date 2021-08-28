Правда ли, что Covid-сертификаты полноценно заработают только после окончания кампании вакцинации в Украине? Можно ли подделать Covid-сертификат и каков срок его действия? На эти и другие актуальные вопросы ответил руководитель проекта Дія и разработчик этого приложения Мстислав Баник на Youtube-канале Оксиген, ведущей Факти Тиждень Оксане Соколовой.

— Тестирование процесса создания Covid-сертификата в приложении Дія на сегодняшний день полностью завершено, — отметил Мстислав Баник.

По его словам, еще в прошлую пятницу, 21 августа, оно было доступно на андроидах, а наш QR-код уже принимали учреждения Евросоюза. Этому есть уже масса подтверждений в социальных сетях от рядовых пользователей. К примеру, есть сообщения, как во французском ресторане официант считывает QR-код с украинского Covid-сертификата.

Разработчик приложения отметил, что наши QR-коды работают без подключения к Интернету, что очень важно при пересечении границы. Нужно просто открыть сертификат в приложении Дія и предоставить находящийся там QR-код. Все очень удобно и быстро.

Что нужно для создания Covid-сертификата

Иметь или биометрический загранпаспорт, или ID-карту, поскольку международный Covid-сертификат содержит информацию из вашего заграничного паспорта, то есть при наличии QR-кода пограничнику уже не нужно отдельно проверять ваши въездные документы на их соответствие Covid-сертификату. Вся необходимая ему информация уже содержится в QR-коде.

Для чего нужна Дія-подпись

Дія-подпись позволяет подписывать документ лицом. Другими словами, нейросеть, наблюдая движения головы, во-первых, убеждается, что перед ней не фотография, а живой человек, во-вторых, сравнивает изображение в заграничном паспорте. Если система убедится, что это действительно вы, в течение нескольких секунд выдаст Covid-сертификат.

Почему Covid-сертификат не появляется в приложении Дія автоматически

Здесь важно понимать, что речь идет о медицинских данных, которые являются, пожалуй, самыми чувствительными для человека. И поэтому их надо заказать.

Для этого нужно:

открыть приложение Дія

зайти в раздел Послуги

найти опцию Covid-сертификат

ознакомиться и согласится с информацией о передаче данных

Далее вам будет предложено ID-фото в качестве вашей личной подписи. Для этого мы выполняем команды, которые запрашивает мобильное приложение, поворачивая голову в разные стороны. Потом появится окошко с надписью, что личность проверена, то есть проверка прошла успешно. После этого система отправляет вашу подпись-фото на соответствие с вашим лицом в заграничном паспорте.

Если проверка прошла благополучно, вы получите сообщение, которое нужно открыть, чтобы увидеть, наконец, свой Covid-сертификат.

Все эти действия не нужно повторять всякий раз, чтобы открыть Covid-сертификат. Всю процедуру достаточно пройти один раз, чтобы этот документ сохранился в приложении Дія и его можно было открыть в любой момент.

Заново все нужно будет делать в том случае, если вы, к примеру, поменяли саму трубку телефона или случайно удалили приложение Дія.

Бумажные Covid-сертификаты, которые выдавали семейные врачи, и внутренний Covid-сертификат в смартфоне это одно и тоже?

Да, совершенно верно. То есть это документы, которые свидетельствуют, что человек вакцинирован, какой вакциной и когда. Разница только в том, что на Covid-сертификатах, которые выдают врачи, нет QR-кода, который считывают пограничники, там есть просто штамп врача.

В настоящее время разрабатывается пдф-версия Сovid-сертификата в приложении Дія для того, чтобы человек мог распечатать документ, если его по каким-то причинам не устраивает электронная версия.

Что делать, если не подтягивается информация с Helsi?

Или обратиться к семейному врачу, или же, если прививки были получены не центрах массовой вакцинации, а в других местах, обращаться в эти места с просьбой внести необходимую информацию о прививках.

К сожалению, встречаются ошибки или в номере вакцины, или в написании фамилии. Большинство из них были устранены во время бета-тестирования. Но все же время от времени они встречаются.

Правда ли, что Covid-сертификаты полноценно заработают только после окончания кампании вакцинации в Украине?

Covid-сертификаты активизируются сразу после того, как вы получили вторую дозу прививки. Ждать пока вакцинируется вся страна не нужно. Covid-сертификат подтянется не сразу после внесения информации о второй дозе. Для этого понадобится несколько дней.

Можно ли подделать Covid-сертификаты в приложении Дія?

Ничего не существующего в природе в приложение Дія добавить невозможно. В Дія нет базы данных. Это такой хаб, который имеет доступ к соответствующим реестрам и отображает на смартфоне человека только его данные. То есть, даже взломав приложение, невозможно получить чужие данные.

Каков срок действия Covid-сертификата?

На сегодня ВОЗ этот срок определен в 180 дней с момента получения второй дозы вакцины. Это обусловлено тем, что по совершенно объективным причинам в мире еще нет полной информации о долгосрочной эффективности вакцин. Как только такая информация появится, срок, вполне возможно, будет пересмотрен.

Источник: Оксиген