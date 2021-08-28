Анализ, основанный на данных, собранных в Англии, свидетельствует о том, что вспышки варианта Дельта, вероятно, окажут дополнительную нагрузку на медицину, особенно в местах с низким уровнем вакцинации.

Вариант Дельта вдвое увеличивает риск госпитализации с Covid-19 по сравнению с ранее доминирующим вариантом Альфа, выявило новое исследование, сосредоточенное в основном на невакцинированных или частично привитых.

Вариант Дельта, впервые идентифицированный в Индии, уже считается гораздо более заразным, чем ранее доминирующий вариант Альфа, обнаруженный сначала в Кенте. Данные исследования подчеркивают большую способность Дельты отправлять людей на больничные койки после заражения, особенно тех, кто не был привит.

Исследователи проанализировали 43 338 случаев заболевания Covid-19 в Англии в период с 29 марта по 23 мая 2021 года. Только 1,8% людей получили обе дозы вакцины, 24% были привиты однократно и большинство (74%) не были привиты.

— Это исследование подтверждает предыдущие выводы, что люди, инфицированные Дельтой, гораздо чаще нуждаются в госпитализации, чем те, кто имеет Альфа, хотя большинство людей, включенных в анализ, были непривитыми, — сказал один из ведущих авторов исследования и консультант-эпидемиолог Гэвин Дабрера.

Он добавил, что исследование показало: вакцинация обеспечивает превосходную защиту от Дельта, и поскольку этот вариант составляет более 98% случаев Covid-19 в Великобритании, важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно быстрее.

В исследовании образцы вируса, взятые у пациентов, прошли секвенирование геномов, чтобы подтвердить, какой вариант вызвал инфекцию.

Доктор Энн Пресанис, один из ведущих авторов исследования и старший статистик подразделения биостатистики MRC Кембриджского университета, заявила, что результаты исследования подчеркивают важность вакцинации.

В Украине прогнозируют обострение ситуации с коронавирусом из-за циркуляции опасного штамма Дельта. Вспышка может произойти уже в начале осени.