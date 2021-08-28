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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Covid-вакцинация детей 12-15 лет в Британии — кому можно делать прививки

діти, вакцинація

В Великобритании детям от 12 до 15 лет в ближайшее время могут разрешить делать прививки от коронавируса. Речь идет о тех, кто находится в группе риска по состоянию здоровья, или проживает со взрослыми, которые могут тяжело болеть.

Иммунизация может начаться уже в сентябре, передают СМИ.

Пока неизвестно, когда в Великобритании начнут массово вакцинировать детей 12-15 лет.

В то же время в стране уже начали предлагать сделать уколы детям 16 и 17 лет, такое разрешение действует с 23 августа 2021 года.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала делали прививки тем, кто находится в группе риска — медикам, военным, учителям.

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Позже начали массово иммунизировать взрослое население. В ряде стран началась вакцинация детей, но только среди подростков более взрослого возраста. В Украине также разрешили делать уколы детям, но только тем, кто имеет показания по состоянию здоровья или выезжает за границу для проживания или обучения, для участия в соревнованиях.

Источник: Еuronews

Фото: Depositphotos

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