В Великобритании детям от 12 до 15 лет в ближайшее время могут разрешить делать прививки от коронавируса. Речь идет о тех, кто находится в группе риска по состоянию здоровья, или проживает со взрослыми, которые могут тяжело болеть.

Иммунизация может начаться уже в сентябре, передают СМИ.

Пока неизвестно, когда в Великобритании начнут массово вакцинировать детей 12-15 лет.

В то же время в стране уже начали предлагать сделать уколы детям 16 и 17 лет, такое разрешение действует с 23 августа 2021 года.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала делали прививки тем, кто находится в группе риска — медикам, военным, учителям.

Позже начали массово иммунизировать взрослое население. В ряде стран началась вакцинация детей, но только среди подростков более взрослого возраста. В Украине также разрешили делать уколы детям, но только тем, кто имеет показания по состоянию здоровья или выезжает за границу для проживания или обучения, для участия в соревнованиях.

Источник: Еuronews