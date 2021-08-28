Исследование, проведенное канадскими специалистами, показало, что маленькие дети, особенно в возрасте от 0 до 3 лет, с большей вероятностью передают вирус членам семьи, чем подростки 14–17 лет.

Группа исследователей из отдела общественного здравоохранения Онтарио в Канаде сравнила риск передачи SARS-CoV-2 членам семьи между детьми младшего и старшего возраста.

Примечательно, что это исследование проводилось в конце лета и осенью 2020 года, когда в Онтарио было меньше ограничений, и дети возвращались после каникул в школу или детский сад.

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В результате это привело к значительному увеличению количества новых случаев заболевания Covid-19 среди детей, что, собственно, и позволило оценить способность детей распространять вирус.

— Поскольку родители не могут изолировать младших детей, необходимы другие меры для ограничения передачи инфекции в домашних условиях, особенно если в доме есть взрослые из группы высокого риска, — отметил соавтор исследования, врач-инфекционист из отдела общественного здравоохранения Онтарио Кевин Шварц.

Он рекомендовал сделать прививку всем членам семьи старше 12 лет, чтобы минимизировать риск передачи Covid-19 в семье.

Чтобы изучить способность детей разных возрастных групп передавать Covid-19, исследователи использовали данные общественного здравоохранения о Covid-инфекциях в Онтарио, собранные в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Данные были проанализированы с учетом таких переменных как размер домохозяйства и задержки тестирования. Скорректировав анализ с учетом этих факторов, исследователи обнаружили, что дети в возрасте 0-3 и 4-8 лет имеют повышенную вероятность передачи вируса членам семьи по сравнению с подростками в возрасте 14-17 лет.

Источник: MedicalNewsToday