В США учитель начальной школы, который не сделал прививку от коронавируса и нарушил карантинные меры, спровоцировал вспышку заболеваемости среди учеников своего класса, учебного заведения и членов их семей. Всего заразились 27 человек.

В мае 2021 года педагог пришел в школу, несмотря на то, что у него были симптомы коронавируса, хотя сам он думал, что у него аллергия. Во время урока он решил снять маску для того, чтобы почитать ученикам, сообщили официальные органы здравоохранения Калифорнии.

Это привело к тому, что в классе из 22 учеников 12 детей заразились, в том числе восемь из 10 учеников, которые сидели в двух первых рядах.

Затем дети распространили вирус среди других учеников школы и членов их семей.

— Это яркий пример того, как легко подорвать усилия по защите детей, слишком маленьких для вакцинации, — сказала директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), доктор Рошель Валенски.

В итоге, заболели 27 человек, включая учителя. Все случаи протекали в легкой форме, все пациенты выздоровели.

По информации руководства CDC, вакцинации от коронавируса — способ номер один в борьбе с вирусом.

— Содействие вакцинации может помочь школам безопасно вернуться к очному обучению, а также к внеклассным занятиям и спорту, ​​- говорится в сообщении органа.

В то же время дети до 12 лет пока не могут вакцинироваться, поэтому уколы должны сделать взрослые.

Источник: CDC, CNN