По состоянию на 28 августа 2021 года в Украине выявили 2 282 285 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 2 082 новых больных.
Среди них — 108 детей и 35 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 53 686 граждан, за сутки — 54 украинцев.
Выздоровели в целом 2 205 707 человек, за день — 1 025.
В течение всего времени в Украине провели 11 931 126 тестов методом ПЦР, в течение суток — 27 605.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 40 случаев;
- Волынская область — 21 случай;
- Днепропетровская область — 130 случаев;
- Донецкая область — 157 случаев;
- Житомирская область — 41 случай;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 84 случая;
- Ивано-Франковская область — 60 случаев;
- Киевская область — 68 случаев;
- Кировоградская область — 22 случая;
- Луганская область — 65 случаев;
- Львовская область — 189 случаев;
- Николаевская область — 39 случаев;
- Одесская область — 155 случаев;
- Полтавская область — 38 случаев;
- Ровенская область — 41 случай;
- Сумская область — 47 случаев;
- Тернопольская область — 57 случаев;
- Харьковская область — 187 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 40 случаев;
- Черкасская область — 56 случаев;
- Черновицкая область — 121 случай;
- Черниговская область — 84 случая.
Коронавирус в Украине
На 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. За сутки было 2 032 новых больных.