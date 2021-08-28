По состоянию на 28 августа 2021 года в Украине выявили 2 282 285 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 2 082 новых больных.

Среди них — 108 детей и 35 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 53 686 граждан, за сутки — 54 украинцев.

Выздоровели в целом 2 205 707 человек, за день — 1 025.

В течение всего времени в Украине провели 11 931 126 тестов методом ПЦР, в течение суток — 27 605.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Статистика:

Винницкая область — 40 случаев;

Волынская область — 21 случай;

Днепропетровская область — 130 случаев;

Донецкая область — 157 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 84 случая;

Ивано-Франковская область — 60 случаев;

Киевская область — 68 случаев;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 65 случаев;

Львовская область — 189 случаев;

Николаевская область — 39 случаев;

Одесская область — 155 случаев;

Полтавская область — 38 случаев;

Ровенская область — 41 случай;

Сумская область — 47 случаев;

Тернопольская область — 57 случаев;

Харьковская область — 187 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 40 случаев;

Черкасская область — 56 случаев;

Черновицкая область — 121 случай;

Черниговская область — 84 случая.

Коронавирус в Украине

На 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. За сутки было 2 032 новых больных.