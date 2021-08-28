Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Эпидситуация ухудшается: в Украине за сутки 2 082 новых случая Covid-19

коронавирус

По состоянию на 28 августа 2021 года в Украине выявили 2 282 285 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 2 082 новых больных.

Среди них — 108 детей и 35 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 53 686 граждан, за сутки — 54 украинцев.

Выздоровели в целом 2 205 707 человек, за день — 1 025.

В течение всего времени в Украине провели 11 931 126 тестов методом ПЦР, в течение суток — 27 605.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 40 случаев;
  • Волынская область — 21 случай;
  • Днепропетровская область — 130 случаев;
  • Донецкая область — 157 случаев;
  • Житомирская область — 41 случай;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 84 случая;
  • Ивано-Франковская область — 60 случаев;
  • Киевская область — 68 случаев;
  • Кировоградская область — 22 случая;
  • Луганская область — 65 случаев;
  • Львовская область — 189 случаев;
  • Николаевская область — 39 случаев;
  • Одесская область — 155 случаев;
  • Полтавская область — 38 случаев;
  • Ровенская область — 41 случай;
  • Сумская область — 47 случаев;
  • Тернопольская область — 57 случаев;
  • Харьковская область — 187 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 40 случаев;
  • Черкасская область — 56 случаев;
  • Черновицкая область — 121 случай;
  • Черниговская область — 84 случая.
Читайте
В первой половине сентября Украина может выйти из зеленой зоны карантина - KSE

Коронавирус в Украине

На 27 августа 2021 года в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. За сутки было 2 032 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка