Согласно исследованию, представленному на Конгрессе кардиологов ESC в 2021 году, употребление кофе до трех чашек в день снижает риск инсульта и смертельных заболеваний сердца.

Несмотря на то, что кофе является одним из самых потребляемых напитков в мире, мало что известно о долгосрочном влиянии регулярного потребления на здоровье сердечно-сосудистой системы.

— Наши результаты показывают, что кофе является безопасным напитком, поскольку даже частое его потребление не было связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами и общей смертностью после периода наблюдения в течение 10-15 лет, — отметила автор исследования из Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс в Венгрии Юдит Симон.

По ее словам, от 0,5 до трех чашек кофе в день связаны с более низким риском инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученая говорит, что это крупнейшее исследование по систематической оценке сердечно-сосудистых эффектов регулярного употребления кофе среди населения без диагностированных сердечных заболеваний.

Ученые изучали связь между обычным потреблением кофе и сердечным приступом, инсультом и летальным исходом.

В исследовании приняли участие почти 500 тыс. участников биобанка Великобритании без признаков сердечного заболевания на момент набора. Средний возраст составлял 56,2 года, 55,8% составляли женщины.

Участники были разделены на три группы в соответствии с их обычным количеством потребления кофе: вообще без кофе — 22,1%, 0,5-3 чашки в день — 58,4%, более трех чашек в день — 58,4%.

Исследователи оценивали эффект ежедневного потребления кофе в течение 11 лет с использованием многомерных моделей. Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли повлиять на результат, включая возраст, пол, вес, рост, статус курения, физическую активность, высокое кровяное давление, диабет, уровень холестерина, социально-экономический статус и обычное потребление алкоголя, мяса, чая, фруктов и овощей.

Анализ показал, что по сравнению с участниками, которые не пили кофе регулярно, ежедневные потребители имели более здоровые параметры сердца.

Таким образом, потребление кофе до трех чашек в день связано с благоприятными сердечно-сосудистыми исходами. И хотя необходимы дальнейшие исследования для объяснения основных механизмов, наблюдаемые преимущества могут быть частично объяснены положительными изменениями в структуре и функции сердца, резюмировали исследователи.