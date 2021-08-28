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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Не поставили 11,5 млн доз Covid-вакцин: Украина разрывает контракт с Serum institute

віктор ляшко

Украина разрывает контракт с предоплатой с индийской фармацевтической компанией Serum institute. Это связано с невыполнением производителем вакцин от Covid-19 условий контракта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 28 августа. По его словам, компания должна поставить Украине 1,5 млн доз Covishield и 10 млн доз Novavax. Всего из 12 млн доз он поставил только 500 тыс. доз.

Министр утверждает, что с момента подписания контракта с Serum institute, они постоянно вели с ними переговоры. Однако в марте Индия временно остановила основной экспорт вакцин. В компании объяснили, что такое решение приняли из-за вспышки коронавируса в стране.

— Вопрос в том, что институт не выполнил свои обязательства по контракту. Я буду разрывать контракт с Serum Institute, — отметил Ляшко.

Он добавил, что после расторжения контракта уплаченные средства за 2 млн доз вакцин, вернуть.

Глава Минздрава отметил, что сейчас вакцину Novavax не разрешили использовать в Украине. Также ее не одобрила Всемирная организация здравоохранения, поэтому вряд ли украинцы захотят вакцинироваться этим препаратом.

Недавно Ляшко заявил, что Украина ждет поступления более 6 млн доз вакцины против коронавируса до конца августа. Для того, чтобы предотвратить возможную вспышку Covid-19, он призывает вакцинироваться и соблюдать карантинные меры.

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