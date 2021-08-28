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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Новое осложнение после Covid-19: американец на время потерял зрение

операція

Американские врачи зафиксировали новое осложнение после коронавирусной инфекции — болезнь может привести к потере зрения.

Об этом сообщают в Колледже врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете.

70-летний мужчина обратился к медикам из-за насморка, у него диагностировали коронавирус.

Через неделю его состояние ухудшилось: появились головные боли и нарушение зрения на правом глазу. Он мог различать лишь крупные силуэты, а любое движение глазом вызывало резкую боль.

Компьютерная томография показала, что источником проблем является сильное воспаление пазух по правой стороне лица — в результате этого разрушалась сама кость.

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В ходе операции были удалены воспаленные ткани. Но боли снова вернулись, а зрение пациента ухудшилось.

В удаленных тканях врачи обнаружили бактерии Streptococcus constellatus, которые обычно встречаются в кишечнике и ротовой полости.

Кроме того, у мужчины обнаружили активные белые кровяные тельца в большой концентрации — следствие присутствия в крови антител IgG4, которые способны вызвать аутоиммунное заболевание, поражающее любую часть тела, усиливая воспаление.

После курса антибиотиков и стероидов он пошел на поправку, а через три недели полностью выздоровел. Зрение к нему также вернулось.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не перестает напоминать, что вакцинация — единственный способ избежать осложнений и тяжелого течения коронавирусной болезни.

Источник: Science Alert

Фото: Depositphotos

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