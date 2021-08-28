В мире продолжается вакцинация от коронавируса. И хотя еще нужно наращивать темпы иммунизации, часть людей уже сделали две прививки и хотят снова начать жить полноценной жизнью — ходить в рестораны, встречаться с друзьями, проводить время с родственниками.

В то же время в мире распространяется более опасный штамм коронавируса — Дельта. CNN пообщались с медицинским аналитиком, доктором Леаной Вен и выяснили, рискованно ли сейчас возвращаться к обычной жизни.

— Мы входим в фазу пандемии, когда почти все виды деятельности будут иметь определенный уровень риска. Людям необходимо решить для себя, какой риск им удобен, учитывая медицинские обстоятельства своей семьи, — отметила Леана Вен.

По ее словам, прежде чем снова ходить в рестораны и устраивать посиделки с друзьями, каждый человек должен определить степень риска заражения и понять, все ли в его семье вакцинированы, есть ли те, кто находится под ударом.

Стоит ли идти в ресторан?

— Ужин в помещении ресторана определенно более рискован, чем ужин на свежем воздухе. Риск зависит от нескольких факторов. Для начала, какова конфигурация помещений в ресторане? В очень многолюдном и плохо вентилируемом помещении риск выше, чем в месте, где человек может дистанцироваться от других посетителей, — добавила Леана Вен.

Нужно ли возвращаться в спортзал?

— Если вы используете эллиптический тренажер, и никого рядом с вами нет, то это довольно безопасно. Если вы посещаете занятия в тренажерном зале на открытом воздухе, риск также невелик. Но если вы собираетесь, скажем, на тренировку высокой интенсивности, где много людей тяжело дышат, находясь рядом друг с другом, и вы не знаете, вакцинированы ли они, риск значительно выше, — добавила медицинский аналитик.

Безопасны ли самолеты?

— Риск авиаперелетов довольно низок. И может быть снижен еще больше, если вы носите высококачественную маску. Более серьезное беспокойство вызывает то, что происходит, когда вы добираетесь в пункт назначения, — комментирует эксперт.

Стоит ли встречаться с друзьями?

По ее словам, риск меньше, если все они вакцинированы.

Как контактировать с невакцинированными детьми?

— Я бы посоветовала бабушкам и дедушкам, которые обеспокоены передачей Covid-19 своим непривитым внукам, принять решение снизить собственный риск за три-пять дней до встречи со своими внуками. Они могли бы воздержаться от встреч в помещении с другими в этот период. И если они хотят быть в безопасности, я бы предложила им пройти тестирование непосредственно перед этим, — подвела итог она.

Вакцинация от коронавируса продолжается в США с декабря 2020 года. Страна одной из первых начала этот процесс.