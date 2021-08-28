В Черкассах семилетний мальчик, которого, вероятно, покусали собаки, находится в терминальной коме. Его состояние стабильно тяжелое.

Об этом случае Факты ICTV уже писали в прошлом материале. По словам врача-анестезиолога областной детской больницы Светланы Федченко, деятельность мозга сверхнизкая, ее едва фиксируют приборы. Ребенок дышит с помощью аппарата искусственного дыхания, а кровообращение поддерживают медикаментами.

— 24 августа мальчика в больницу привезла скорая, его сопровождала бабушка. Что произошло и как ребенок получил травмы, бабушка не смогла рассказать, — отметила Федченко.

Директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова рассказала, что ребенка привезли в крайне тяжелом состоянии с признаками мозговой комы третьей степени, также были многочисленные ссадины на теле, рваная рана нижней губы, рана уха и дефекты тканей округлой формы по телу на левом бедре.

Во время осмотра врачи обнаружили у мальчика пролежни на копчике и затылке. Также у него был сверхнизкий гемоглобин, свидетельствующий о недоедании.

Сейчас следователи открыли два уголовных производства: по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 и ч. 3 ст. 135 УК Украины.

Санкция статьи 128 предусматривает два года лишения свободы, по ч. 3 ст. 135 — до восьми лет. Последнюю статью открыли из-за того, что ребенка госпитализировали не в день, когда он получил травмы.

— Подозрения в настоящее время не вручены, поскольку идет следствие. Бабушка мальчика находится под судебным следствием, поскольку в прошлые годы по ней направлялось уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений и грабеж, — отметил руководитель Черкасской окружной прокуратуры Артем Шляхов.

Также следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить характер травм мальчика.

Депутат Черкасского областного совета Олег Петренко рассказал, что семья ребенка создавала проблемы для всего квартала уже много лет. Он утверждает, что у них дома было большое количество собак, которые несколько раз нападали на людей.

Поэтому Петренко предположил, что ребенок пострадал именно от собак. Хотя бабушка мальчика рассказала полиции, что он получил травмы, потому что упал с кучи кирпича во дворе.

Эту ситуацию для Фактов ICTV прокомментировала юрист Ирина Браславец, которая утверждает, что здесь может подойти ст. 136 УК. Она предусматривает уголовную ответственность за неоказание помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни состоянии, и отдельно выделяет неоказание помощи малолетним, за которое предусмотрено более тяжкое наказание.

— Человека могут обвинить в неоказании помощи, если он не сообщил надлежащим учреждениям (полиции, скорой) о пребывании человека в опасном для жизни состоянии, если это повлекло тяжкие телесные повреждения, — отметила юрист.

По ее словам, обязательным признаком преступления является причинная связь, то есть вследствие того, что человек проигнорировал потерпевшего, хотя мог оказать помощь или вызвать полицию, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Обязанность подавать неотложную помощь людям, находящимся в угрожающем для их жизни и здоровья состоянии, закон в целом возлагает на всех граждан Украины в возрасте от 16 лет, иностранных граждан и людей без гражданства.

Браславец подчеркнула, что неоказание помощи малолетнему, заведомо находящемуся в опасном для жизни состоянии, при возможности оказать такую помощь, или несообщение о таком состоянии ребенка надлежащим учреждениям или лицам наказываются штрафом от 8 500 до 17 тыс. грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

А если неоказание помощи приведет к смерти пострадавшего — это наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Специалист подчеркнула, что людям, которые слышат странные звуки у соседей, например крики, плач, другое, что вызывает тревогу, необходимо сразу реагировать. Браславец советует для начала самостоятельно обратиться к соседям, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Однако иногда лучше не рисковать, чтобы не пострадать самому.

— Кроме полиции никто не имеет полномочий зайти в квартиру или дом, поэтому если происходит что-то странное и по вашему мнению опасное — лучше звоните в полицию по номеру 102. Это можно сделать анонимно и не предоставлять свои персональные данные, — добавила она.

По вызову приезжает наряд, который выясняет, все ли в порядке. Полицейские оценивают ситуацию, смотрят, есть ли в квартире или доме посторонние люди или дети и нужна ли кому-то медицинская помощь.

Сейчас ребенку нужна операция, но врачи не могут ее провести из-за его тяжелого состояния. Родители мальчика во время госпитализации отсутствовали, потому что матери делали операцию в Киеве.

Подробнее о ситуации с 7-летним мальчиком из Черкасс — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция, Суспільне