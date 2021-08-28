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Людмила Грубник |

Украина находится на 5-м месте в Европе по новым смертям от Covid-19

лікарня, коронавірус

Украина продолжает находиться среди лидеров в Европе по суточному приросту смертей от коронавируса.

Согласно статистике за 26 августа 2021 года, в Европе зафиксировали 1 483 новых смерти от вируса, Украина по этому показателю вновь оказалась на пятом месте.

Статистика новых летальных случаев в Европе:

  • Россия — 798;
  • Испания — 139;
  • Великобритания — 100;
  • Франция — 95;
  • Украина — 66.

По новым случаями болезни Украина с 2 032 больными (по состоянию на 26 августа 2021 года) среди стран Европы находится на 13-м месте, лидируют — Великобритания, Россия, Франция, Германия и Испания. Всего в Европе было 140 028 новых заражений вирусом.

Минздрав Украины уже опубликовал статистику коронавируса за 27 августа 2021 года. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация. По обновленным данным, всего подтверждено 2 282 285 случаев коронавируса и 2 082 новых.

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Ситуация со смертями от коронавируса немного улучшилась. Всего умерло 53 686 человек, за последние сутки — 54.

Специалисты прогнозируют, что в стране продолжит обостряться ситуация с коронавирусом из-за циркуляции более опасного штамма Дельта. Вспышку заболеваемости прогнозируют на начало осени.

Источник: Worldometers

Фото: Depositphotos

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