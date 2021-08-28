Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 28 августа 2021

В мире по состоянию на 28 августа подтвердилось 216,4 млн случаев Covid-19, а за сутки – 237,1 тыс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 августа 2021 года в Украине выявили 2 282 285 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 2 082 новых больных. Среди них — 108 детей и 35 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Украина продолжает находиться среди лидеров в Европе по суточному приросту смертей от коронавируса. Согласно статистике за 26 августа 2021 года, в Европе зафиксировали 1 483 новых смерти от вируса, Украина по этому показателю вновь оказалась на пятом месте.

Украина разрывает контракт с предоплатой с индийской фармацевтической компанией Serum institute. Это связано с невыполнением производителем вакцин от Covid-19 условий контракта. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

Остатки вакцины от коронавируса Moderna используют в Украине для второй прививки всех, кто в этом нуждается. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В Украине не планируют приостанавливать работу школ во время локдауна, если 80% состава учителей получат прививки от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцинация детей в Великобритании и коронавирус у оленей в США : Covid-новости 28 августа / 2 фотографии

Коронавирус в мире

США. Президент США Джо Байден отреагировал на результаты доклада разведки страны относительно происхождения коронавируса. Сотрудникам службы так и не удалось установить, где и когда появился коронавирус. Президент заверил: США не будут на этом останавливаться. Он считает, что нужно найти ответ на этот вопросы.

Американские врачи зафиксировали новое осложнение после коронавирусной инфекции — болезнь может привести к потере зрения. Об этом сообщают в Колледже врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете.

В США учитель начальной школы, который не сделал прививку от коронавируса и нарушил карантинные меры, спровоцировал вспышку заболеваемости среди учеников своего класса, учебного заведения и членов их семей. Всего заразились 27 человек.

В штате Огайо в США выявили случаи заражения коронавирусом среди оленей. Это первый подобный инцидент в мире, до этого лишь экспериментально подтверждали вероятность инфицирования этих животных.

В Великобритании детям от 12 до 15 лет в ближайшее время могут разрешить делать прививки от коронавируса. Речь идет о тех, кто находится в группе риска по состоянию здоровья, или проживает со взрослыми, которые могут тяжело болеть. Иммунизация может начаться уже в сентябре, передают СМИ.