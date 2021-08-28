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Лариса Божко |

Большие областные больницы во всех регионах Украины в 2023 году: Минздрав анонсировал строительство

лікарня

МОЗ Украины в рамках программы Большое Строительство и Здоровая Украина начинает масштабное строительство в регионах. В каждой области будут построены большие областные взрослые и детские клинические больницы.

— Беремся за самые масштабные изменения в сфере здравоохранения Украины за все годы независимости, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Цель проекта — обеспечение доступа к качественной и безопасной медицинской помощи и высокоточной медицине для каждого украинца.

— Министерство меняет подход к оснащению больниц и обновляет оборудование в соответствии с европейскими стандартами, — заявил Виктор Ляшко.

Ожидается, что уже в 2023 году каждая областная больница будет способна самостоятельно проводить ургентные и сложные операции, оказывать первоклассную экстренную помощь.

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В министерстве вводят новую модель подготовки врачей-интернов, чтобы Украина в случае наступления кризиса вновь не оказалась без специалистов нужных профессий, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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