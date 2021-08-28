Остатки вакцины от коронавируса Moderna используют в Украине для второй прививки всех, кто в этом нуждается.

Об этом во время брифинга 28 августа 2021 года сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн, и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим в регионы вторую дозу. Завезенная вакцина пока используется для второй дозы. Не просите ее сейчас для первой дозы, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время он уточнил, что поставки вещества этого производителя восстановят после полного использования уже ввезенной партии.

По поводу вакцины Janssen компании Johnson&Johnson, то сейчас ее поставок в Украину нет. Но, возможно, страна договорится о них.

— Сейчас в Украине различных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все украинцы старше 18 лет.