Президент США Джо Байден отреагировал на результаты доклада разведки страны относительно происхождения коронавируса. Сотрудникам службы так и не удалось установить, где и когда появился коронавирус. Президент заверил: США не будут на этом останавливаться.

Он считает, что нужно найти ответ на этот вопросы, говорится в заявлении главы страны, опубликованном на сайте Белого дома.

— Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уйдут от такой обязанности перед остальным миром, — отметил Джо Байден.

По его словам, Китай, где впервые зафиксировали случаи вируса, всячески препятствовал расследованию происхождения коронавируса.

— По сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти, — добавил президент.

Читайте ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

США продолжит работать в этом направлении, будет оказывать давление на Китай, чтобы все же узнать, где и когда появился коронавирус.

— Мы также продолжим оказывать давление на КНР, чтобы она придерживалась научных норм и стандартов, включая обмен информацией и данными с первых дней пандемии, протоколами, связанными с биобезопасностью, и информацией от популяций животных, — подвел итог он.

Уже почти два года прошло с того момента, как на планете выявили коронавирус. Однако ученым пока не удалось найти ответ на вопрос о его происхождении. Исследования продолжаются.

Источник: The White House