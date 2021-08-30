В мире по состоянию на 29 августа, зарегистрирован 216 766 751 случай заболевания Covid-19, 4 508 171 летальный, выздоровели 193 697 396 человек.

Коронавирус в Украине

29 августа, в Украине зафиксировано 1 906 новых случаев заражения коронавируса, из них 134 ребенка и 40 медработников.

Таким образом общее количество заболевших с начала пандемии возросла до 2 284 191.

Кроме того, за прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 34 украинца, доведя общее число летальных исходов в 53 720.

Коронавирус в мире

Директор Центров США по контролю над заболеваниями (CDC) Мишель Валенски призвала администрации школ придерживаться противоэпидемических правил.

— Большое количество случаев заражений сейчас обычно в школах, что не следуют нашим рекомендациям, особенно в отношении вакцинации учителей и учеников старше 12 лет, а также масочного режима, — призвала Валенского.

В США опубликовали результаты двух исследований, которые свидетельствуют в пользу использования масочного режима в школах и вакцинации.

Также стали известны результаты исследования причин всплеска пандемии в одной из калифорнийских школ. Оно показало, что учитель, который снимал маску в классе, когда читал вслух, заразил 50% учащихся класса.

— Если взрослые, которые общаются с детьми вакцинированы, все в семье сделали прививку, это значительно уменьшает риск для наших детей, — заявил главный хирург США Вивек Мурти.

Он призвал родителей детей, которые не сделали прививки, носить маску вне дома.

Президент США Джо Байден поддержал требование носить маски в школах.

На фоне распространения более заразного штамма коронавируса Дельта, количество госпитализаций в США растет. Согласно данным американского Министерства внутренней безопасности, количество госпитализированных с коронавирусом превысила 100 тыс. человек. Это самый высокий уровень госпитализаций с января этого года.

В Израиле третья доза вакцины против коронавируса с сегодняшнего дня стала доступной всем жителям страны. Об этом заявил генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш.

В стране сегодня начали предлагать дополнительную дозу вакцины против коронавируса каждому, кто прошел полную вакцинацию, снизив возраст для получения права на прививки до 12 лет.