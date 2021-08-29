Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 188 370 доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19.

Вакцины вместе с растворителем для их разведения предоставлены правительством Соединенных Штатов через программу Covax, направленную на обеспечение справедливого и равного доступа к Covid-вакцинам для всех стран мира.

По данным Министерства здравоохранения Украины, эта партия вакцин будет направлена в центры массовой вакцинации и для прививания трудовых коллективов, подавших соответствующую заявку в Минздрав.

Поставки вакцин в рамках Covax продлятся. До конца 2021 года ожидается, что Украина получит достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы привить до 20% населения страны.

— Хочу искренне поблагодарить правительство США и наших партнеров, которые помогают защитить как можно больше украинцев, прежде всего из приоритетных групп, от тяжелых последствий коронавирусной болезни, — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Министр также напомнил, что вакцина против Covid-19 доступна для всех взрослых граждан. Все, что нужно сделать, – это записаться удобным для каждого способом, прийти и сделать прививку.

— Соединенные Штаты Америки преданы глобальной борьбе с Covid-19, и мы гордимся сотрудничеством с Украиной, которое ведет к расширению доступа к качественным и одобренным вакцинам против Covid-19 по всей стране, — отметила поверенная в делах Кристина Квин.

Хранение и логистику мРНК-вакцин с соблюдением соответствующего температурного режима в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID через проект SAFEMed.

Напомним, что в июле 2021 года ЮНИСЕФ доставил более двух миллионов доз вакцины Moderna, предоставленных правительством США через Covax. Всего в рамках этой инициативы Украина уже получила 4 325 910 доз Covid-вакцин разных производителей.

Источник: ЮНИСЕФ