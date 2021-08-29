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Дмитро Кудрявцев |

Заболеваемость немного снизилась: в Украине за сутки зафиксировано 1906 случаев Covid-19

коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировано 1906 новых случаев заражения коронавирусом, из них 134 ребенка и 40 медработников.

Таким образом общее число заболевших с начала пандемии выросло до 2 284 191.

Кроме того, за минувшие 24 часа от осложнений, вызванных Covid-19 скончались 34 украинца, доведя общее число летальных случаев до 53 720.

При этом 685 человек справились с последствиями коронавирусной инфекции и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших с начала пандемии – 2 206 392.

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134), Донецкой (132) и Черновицкой (126) областях, а также в городе Киев (240).

Статистика коронавируса по регионам

  • Киев — 240
  • Винницкая область — 34;
  • Волынская область — 21;
  • Днепропетровская область — 140;
  • Донецкая область — 132;
  • Житомирская область — 86;
  • Закарпатская область — 11;
  • Запорожская область — 66;
  • Ивано-Франковская область — 57;
  • Киевская область — 134;
  • Кировоградская область — 20;
  • Луганская область — 29;
  • Львовская область — 101;
  • Николаевская область — 15;
  • Одесская область — 121;
  • Полтавская область — 29;
  • Ровенская область — 30;
  • Сумская область — 63;
  • Тернопольская область — 67;
  • Харьковская область — 156;
  • Херсонская область — 77;
  • Хмельницкая область — 62;
  • Черкасская область — 24;
  • Черновицкая область — 126;
  • Черниговская область — 65.
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Фото: Depositphotos

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