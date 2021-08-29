По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировано 1906 новых случаев заражения коронавирусом, из них 134 ребенка и 40 медработников.
Таким образом общее число заболевших с начала пандемии выросло до 2 284 191.
Кроме того, за минувшие 24 часа от осложнений, вызванных Covid-19 скончались 34 украинца, доведя общее число летальных случаев до 53 720.
При этом 685 человек справились с последствиями коронавирусной инфекции и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших с начала пандемии – 2 206 392.
Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134), Донецкой (132) и Черновицкой (126) областях, а также в городе Киев (240).
Статистика коронавируса по регионам
- Киев — 240
- Винницкая область — 34;
- Волынская область — 21;
- Днепропетровская область — 140;
- Донецкая область — 132;
- Житомирская область — 86;
- Закарпатская область — 11;
- Запорожская область — 66;
- Ивано-Франковская область — 57;
- Киевская область — 134;
- Кировоградская область — 20;
- Луганская область — 29;
- Львовская область — 101;
- Николаевская область — 15;
- Одесская область — 121;
- Полтавская область — 29;
- Ровенская область — 30;
- Сумская область — 63;
- Тернопольская область — 67;
- Харьковская область — 156;
- Херсонская область — 77;
- Хмельницкая область — 62;
- Черкасская область — 24;
- Черновицкая область — 126;
- Черниговская область — 65.