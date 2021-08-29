По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировано 1906 новых случаев заражения коронавирусом, из них 134 ребенка и 40 медработников.

Таким образом общее число заболевших с начала пандемии выросло до 2 284 191.

Кроме того, за минувшие 24 часа от осложнений, вызванных Covid-19 скончались 34 украинца, доведя общее число летальных случаев до 53 720.

При этом 685 человек справились с последствиями коронавирусной инфекции и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших с начала пандемии – 2 206 392.

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134), Донецкой (132) и Черновицкой (126) областях, а также в городе Киев (240).

Статистика коронавируса по регионам