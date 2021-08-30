В Чехии с 20 сентября начнется вакцинация от коронавируса третьей дозой. Повторную дозу получат люди старше 60 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. Прививки будут проводить терапевты, наблюдающие за пациентами. Также рассматривается возможность проведения повторной вакцинации в больницах.

Зарегистрироваться на вакцинацию третьей дозой можно с 20 сентября тем, кто завершил первую фазу вакцинации восемь месяцев назад. Третью дозу можно будет получить препаратом производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ее смогут получить не все, а только те, кто прививался вакциной AstraZeneca и Johnson&Johnson.

К тому же вакцинация от коронавируса в Чехии является добровольной. Сейчас в стране уже около 5,69 млн человек или 65,8% взрослого населения вакцинировались от Covid-19 по крайней мере одной дозой.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что сейчас в мире нет потребности применять третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса, чтобы усилить действие двух основных доз.

Сейчас бедные страны вакцинировали от коронавируса менее чем 2% населения из-за нехватки препаратов на рынке. А 75% всех введенных в мире Covid-вакцин приходятся лишь на 10 стран.

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Источник: Czech Radio