Киев посетил автор книги Черный лебедь Нассим Талеб. Его считают самым популярным философом современности. Есть мнение, что в своей книге он спрогнозировал пандемию коронавируса.

Нассим Талеб создал термин “черный лебедь”, которым сегодня пользуются во всем мире. По его словам, “черный лебедь” — это событие, которое отвечает следующим трем признакам. Во-первых, оно исключительное, совершенно неожиданное, и ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно оказывает колоссальное влияние. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать ему объяснения задним числом.

Как только мир накрыла эпидемия коронавируса, все сказали: вот он — истинный “черный лебедь”, идеальный пример теории Талеба. Но автор не соглашается.

Он утверждает, что коронавирус — это не “черный лебедь”, ведь в мире много фильмов о пандемии, а учебники по истории полны хронологиями пандемий.

Талеб говорит, что “черный лебедь” — это каждый из нас и просит представить песчинку против планеты Земля. Планета — это шанс никогда не появиться на свет, а песчинка — это наш джек-пот под названием жизнь.

Философа поражает, когда люди не ценят жизнь, загрязняют окружающую среду и не прививаются.

Пандемия коронавируса значительно изменила жизнь на планете и заставила людей привыкать к новому ритму жизни. В то же время специалисты прогнозируют, что эти изменения будут постоянными, людям придется привыкать жить в новых условиях.