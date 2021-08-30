Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

“Черный лебедь” или нет? Была ли пандемия коронавируса предугадана заранее

“Черный лебедь” или нет? Была ли пандемия коронавируса предугадана заранее

Киев посетил автор книги Черный лебедь Нассим Талеб. Его считают самым популярным философом современности. Есть мнение, что в своей книге он спрогнозировал пандемию коронавируса.

Нассим Талеб создал термин “черный лебедь”, которым сегодня пользуются во всем мире. По его словам, “черный лебедь” — это событие, которое отвечает следующим трем признакам. Во-первых, оно исключительное, совершенно неожиданное, и ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно оказывает колоссальное влияние. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать ему объяснения задним числом.

Как только мир накрыла эпидемия коронавируса, все сказали: вот он — истинный “черный лебедь”, идеальный пример теории Талеба. Но автор не соглашается.

Он утверждает, что коронавирус — это не “черный лебедь”, ведь в мире много фильмов о пандемии, а учебники по истории полны хронологиями пандемий.

Талеб говорит, что “черный лебедь” — это каждый из нас и просит представить песчинку против планеты Земля. Планета — это шанс никогда не появиться на свет, а песчинка — это наш джек-пот под названием жизнь.

Читайте
Стоп Covid-фейки! Как убедить знакомых не распространять такие данные в сети

Философа поражает, когда люди не ценят жизнь, загрязняют окружающую среду и не прививаются.

Пандемия коронавируса значительно изменила жизнь на планете и заставила людей привыкать к новому ритму жизни. В то же время специалисты прогнозируют, что эти изменения будут постоянными, людям придется привыкать жить в новых условиях.

Источник: Вікна новини

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка