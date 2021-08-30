Каберне Совиньон – король сухих вин. Изготавливают его из одноименного сорта винограда. Сорт неприхотлив, растет в различных климатических зонах, поэтому получил очень широкое распространение по всему миру.

Главная особенность Каберне – смородиновый вкус и фиалковый аромат. Они проявляются в вине со временем. Чем оно старше, тем сильнее аромат и насыщеннее вкус.

Вино имеет достаточно высокий уровень алкоголя, кажется тяжелым и поэтому считается мужским напитком.

Не зря же рыцари тамплиеры полюбили его. Где бы ни появлялись представители этого ордена, они разводили виноградники и изготавливали вино. Рыцари брали его в крестовые походы и пили по возращению из них. За это их даже обвиняли в пьянстве.

Для тамплиеров вино играло, скорее, сакральную роль и воспринималось чуть ли не как символ веры, за которую они воевали.

Они считали, что красное вино при правильном употреблении не одурманивает, а поддерживает дух и наполняет тело энергией и, как утверждали тамплиеры, открывает путь к ясновидению.

На самом ли деле это так, или же они действительно упивались до такого состояния, что перед ними возникали некие картины, нам не известно. А вот польза натурального красного вина при умеренном его потреблении доказана учеными.

— Каберне усиливает пищеварение, потому что обладает сокогонными свойствами — объясняет врач-диетолог Борис Скачко. – Оно помогает перевариванию белковой пищи. Именно поэтому Каберне годится в аперитивы. Да и подают его к мясным, тяжелым блюдам.

В красном вине много антиоксидантов.

— Чем старше человек, тем больше он нуждается в антиоксидантах, которые защищают клетки от перерождения в злокачественные, говорит Борис Скачко. — Регулярное употребление умеренного количества вина сохранит здоровье.

Люди в возрасте, вы услышали совет?

А что же такое умеренность? Диетолог советует дозу, которая принесет только пользу: 200 мл для женщин и 400 мл для мужчин в день.

Главное не превышать эту норму, иначе все закончится как минимум похмельем, а со временем и алкоголизмом.

В напитке содержится много полезных и незаменимых для здоровья веществ: калий, железо, натрий, кальций, магний, цинк, селен.

Именно этот букет красного вина и действует благотворно на сердечно-сосудистую систему.

При употреблении вина сосуды расширяются, уровень плохого холестерина снижается, что является отличной профилактикой атеросклероза.

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Калий и магний укрепляют сердечную мышцу.

Исследования свидетельствуют, что при умеренном употреблении красного вина риск смерти от сердечной недостаточности снижается до 60%.

Красное вино улучшает состав крови, повышает уровень гемоглобина, что является профилактикой железодефицитной анемии, разжижает кровь, выводит радионуклиды.

Каберне обладает и антибактериальными свойствами. Даже разбавленное водой, оно уничтожает болезнетворные бактерии, а также возбудителей туберкулеза, холеры.

Поэтому во время эпидемий врачи рекомендовали пить столовое вино, разбавленное водой.

Как правильно пить вино

Большое значение при употреблении вина имеет эстетическая сторона. Важно уметь создать условия для того, чтобы целебные свойства напитка проявились в полной мере.

При отсутствии культуры употребления вина, оно, даже наилучшее, превращается в яд.

Тамплиеры, хоть и знали толк в вине, но пили его кружками или кубками. Культура пития утвердилась несколько позже, когда появились изысканные стеклянные бокалы.

Для Каберне Совиньон лучше выбирать бокалы конусовидной формы с высокой ножкой. Так вино, соприкасаясь с воздухом, раскрывает свой букет.

Налив вино, дайте ему напитаться воздухом, покрутите бокал по кругу, создавая водоворот. Затем отпейте глоток и подержите во рту несколько секунд. И только после этого глотайте.

Пить вино надо маленькими порциями. Не нужно опустошать сразу весь бокал, тогда вы не успеете почувствовать всю прелесть напитка.

Еще одно важное условие винопития – качественный продукт. Не стоит доверять различным акциям в супермаркетах, если вы видите Каберне от неизвестного вам производителя. Дешевое вино – это в 99% фальсификат.

— Только натуральные вина действительно полезны, — подчеркивает диетолог.

Каберне при правильном употреблении не должно одурманивать, оно должно наполнять энергией. Именно поэтому нужно уметь вовремя остановиться.

Кому нельзя пить Каберне

Учитывая сокогонность Каберне, его не стоит пить людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Людям с хроническим панкреатитом, циррозом печени, депрессией оно нанесет только вред.

Не нужно смешивать Каберне с другими алкогольными напитками. От этого ни пользы, ни удовольствия от вкуса не получите.

— Когда готовите глинтвейн, нагревайте вино осторожно, не доводя до кипения. Затем добавляйте специи, советует диетолог. — Если же вино закипит, спирт улетучится, и вы получите безалкогольный напиток.

Добавив мед, вы просто превратите вино в сладкий десертный напиток, что тоже нивелирует его качества и многие свойства.

Известно, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью человека. Это касается и шампанского. Но несмотря на стереотипы, существует и польза этого напитка. Оно помогает желудку переварить пищу. Кроме того, в нем есть много необходимых организму микро- и макроэлементов.