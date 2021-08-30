Согласно новому исследованию Австралийского национального университета (ANU), люди, которые доверяют первым впечатлениям, с большей вероятностью поверят дезинформации о Covid-19 и поделятся ею.

В исследовании сравнивали интуитивных мыслителей, тех, кто склонен принимать решения на основе немедленного инстинкта, с рефлексивными мыслителями, теми, кто останавливается и размышляет о точности представленной им информации.

В рамках исследования 742 австралийцам были показаны пять уже опровергнутых заявлений о Covid-19 и пять точных заявлений органов общественного здравоохранения. Затем участников попросили пройти небольшой тест на их стиль мышления.

— Участники, дававшие интуитивно понятные, но ложные ответы, значительно хуже видели разницу между правдивыми утверждениями и дезинформацией, — отметил ведущий автор, исследователь Мэтью Нерс.

По его словам, вирусная дезинформация о Covid-19 распространяется так же, как и сам вирус.

Понимание того, как интуиция может быть хотя бы частично причиной распространения дезинформации о Covid-19, дает научным коммуникаторам важные подсказки о том, как реагировать на этот вызов.

Например, простое напоминание людям не торопиться и обдумывать хитрые утверждения может помочь им отвергнуть дезинформацию и помешать следовать неэффективным или даже опасным советам.

Поощрение людей подумать дважды, прежде чем делиться информацией, также может замедлить распространение ложных утверждений, убежден ученый.