Новые правила карантина вступают в силу в Турции с 6 сентября. Туристы и граждане страны, не получившие прививку от Covid-19, смогут посещать публичные места, только предъявляя отрицательный результат ПЦР-теста.

Результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до посещения общественного места.

Новые ограничения будут действовать:

на общественных мероприятиях (концерты);

во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.);

в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры).

Работники различных структур будут проверять у всех при входе код HES, который является системой отслеживания Covid-19.

Он покажет привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также может установить наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.

В Греции также для невакцинированных граждан вводятся ограничения, в частности людей без Covid-сертификатов не будут пускать в кафе и рестораны.