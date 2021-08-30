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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Новые Covid-правила в Турции: кому придется делать ПЦР-тесты

анализ

Новые правила карантина вступают в силу в Турции с 6 сентября. Туристы и граждане страны, не получившие прививку от Covid-19, смогут посещать публичные места, только предъявляя отрицательный результат ПЦР-теста.

Результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до посещения общественного места.

Новые ограничения будут действовать:

  • на общественных мероприятиях (концерты);
  • во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.);
  • в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры).

Работники  различных структур будут проверять у всех при входе код HES,  который является системой отслеживания Covid-19.

Он покажет привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также может установить наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.

В Греции также для невакцинированных граждан вводятся ограничения, в частности людей без Covid-сертификатов не будут пускать в кафе и рестораны.

Источник: Hurriyet Daily News.

Фото: Depositphotos

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