Операция по увеличению груди — вынужденный шаг, на который идут недовольные своим внешним видом женщины. В то же время перед ним у многих возникают вопросы, безопасно ли такое вмешательство и в каком возрасте можно его делать.

Украинский пластический хирург Александр Бебых ответил Фактам ICTV на самые распространенные вопросы об операциях по увеличению груди.

Существует ли стандарт идеальной груди?

В 2011 году Патрик Маллуччи, пластический хирург Королевской коллегии хирургов Великобритании, рассчитал формулу идеальной женской груди. Согласно ей, 45% объема должно быть выше соска, 55% — ниже. Сам сосок должен быть направлен на 20 градусов вверх. Верхняя половина груди — прямая или вогнутая, нижняя — аккуратная, хорошо изогнутая.

На самом деле, каждая женщина имеет свое представление о красивой груди. И здесь важно, чтобы пластический хирург, к которому она пришла, имел хороший эстетический вкус. Еще до операции представлял, каким будет конечный результат.

Например, когда стройная женщина хочет слишком большую грудь, стоит ее убедить, что нужно ориентироваться не на размер, а на создание природных пропорций, объяснить, что она может пожалеть о своем решении. То есть хирургу нужно и мечту женщины осуществить, и не навредить ее внешнему виду.

Лично я никогда не относился к пациентам одинаково. Они все разные. Не бывает одинаковых операций, каждая требует индивидуального подхода.

Безопасен ли силикон в имплантатах?

Увеличить размер женской груди хирурги впервые попытались еще в 1895 году.

Использовали для этого жировую ткань, стеклянные шарики, каучук, пенопласт, полиэтиленовую ленту. Все эти материалы вредили здоровью, вызывали осложнения.

Лишь в 1961 году для производства грудных имплантов начали использовать силикон.

С тех пор было проведено большое количество исследований, которые доказали, что силиконовый гель никаким образом не повышает риск онкологических заболеваний, а также не влияет на течение беременности или кормление грудью.

Современный имплант можно проткнуть ножом, и оттуда ничего не вытечет, потому что внутри содержится гель, который не растекается.

К тому же оболочка импланта имеет несколько слоев. Даже если имплант был поврежден (такое иногда случается вследствие серьезных травм), его стоит просто заменить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЛЕКСАНДР БЕБИХ (@dr.bebykh)

Сложная ли реабилитация после операции?

При условии соблюдения всех рекомендаций, этот процесс проходит достаточно быстро и легко. Во-первых, специалист рекомендует обезболивающее. Главное — еще до операции рассказать хирургу о своем образе жизни, состоянии здоровья и препаратах, которые принимаете.

Во-вторых, уменьшить дискомфорт поможет компрессионное белье: это обязательный пункт успешной реабилитации.

Относительно возможных неудобств, первое время после операции грудь может набухать и выглядеть асимметрично. Две недели нужно накладывать на швы стерильную повязку.

Кстати, пользоваться бюстгальтером можно через шесть недель. Он давит на рубцы, а это может привести к их деформации.

Когда после операции можно снова заниматься спортом?

Как правило, процесс полной реабилитации длится примерно два месяца. И хотя уже через три-четыре недели женщина может чувствовать себя готовой к походам в спортзал, спешить не стоит.

Только врач может позволить физические нагрузки. Сначала это будут легкие атлетические упражнения. О таскании железа и кардио стоит забыть приблизительно на шесть месяцев.

Пот, который выделяется во время занятий спортом, очень вреден для послеоперационных швов. С этим связан еще один запрет: загар под солнцем.

Хирургическое вмешательство — это всегда стресс для организма. Поэтому даже в случае хорошего самочувствия нужно дать организму полностью восстановиться. А вот пешие прогулки можно добавить в ежедневное расписание: они улучшают кровообращение, а это значит, что процесс восстановления пойдет быстрее.

В каком возрасте нельзя делать операцию по увеличению груди?

Никаких ограничений по возрасту для маммопластики нет. Ограничения касаются разве что состояния здоровья пациентки.

Состояние кожи, хронические болезни — вот на что обращает внимание хирург, когда проводит консультацию. Например, то, что одной женщине можно делать в 50 лет, другой не рекомендуется уже в 40!

Кроме того, следует помнить: чем старше по возрасту пациентка, тем дольше проходит процесс восстановления.

О минимальном возрасте пациенток: коррекцию груди можно делать уже в 18 лет. Но я бы советовал девушкам не спешить и подождать еще несколько лет.

Во-первых, тело должно окончательно сформироваться. Если маммопластика сделана в раннем возрасте, грудь может деформироваться. Это связано с природными изменениями, которые происходят в организме молодой женщины. Во-вторых, не надо забывать о психологическом аспекте. Через два-три года девушка может просто перерасти свои юношеские желания.

Нужно ли со временем проводить замену имплантов?

До 2011 года примерно 20% женщин, которым сделали коррекцию груди, действительно нуждались в замене имплантов. Это было связано с различными побочными эффектами и качеством протезов.

Но современные пластические хирурги используют импланты нового поколения, которые больше не нуждаются в замене, поскольку не имеют срока годности.

В основном повторная операция — это уникальный случай. Например, имплант сместился и вызывает дискомфорт. Или поврежден. Но это очень малый процент операций.

Поэтому женщинам не стоит волноваться. Гораздо чаще встречаются случаи, когда пациентка записывается на повторную операцию, потому что хочет увеличить размер имплантов. Что ж, это не проблема.