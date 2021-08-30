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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Умерли 40 детей, за сутки — 12: в Индии бушует загадочная лихорадка

коронавірус індія

В Индии фиксируют вспышку загадочной лихорадки. Болезнь уносит жизни людей, в том числе и детей.

Случаи заболевания зафиксировали в штате Уттар-Прадеш, в частности в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.

Лихорадка унесла жизни 68 человек, из которых — 40 детей. За минувшие сутки умерли 12 детей.

Самыми распространенными симптомами болезни являются повышенная температура, обезвоживание, резкое снижение уровня тромбоцитов.

Из-за вспышки болезни в медучреждениях не хватает мест для больных, поэтому их перевозят в учреждения, где лечат людей с коронавирусом.

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Индийские специалисты называют предварительные причины возникновения лихорадки, среди которых — несоблюдение жителями норм гигиены и санитарии.

Также резкое увеличение количества больных может быть связано с москитами, которые размножаются возле рек и заболоченных водоемов и переносят эту болезнь.

В то же время в Индии после весенней вспышки немного улучшилась ситуация с коронавирусом. Хотя вирус все еще продолжает распространяться и уносить жизни людей.

Источник: The Times of India

Фото: Depositphotos

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