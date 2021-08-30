В Италии посетитель ресторана был оштрафован на €400 за отсутствие Covid-паспорта или, как его тут называют, зеленой карты, которая свидетельствует или о полной вакцинации, или о перенесенной коронавирусной болезни, или об отрицательном ПЦР-тесте.

В Италии все владельцы заведений питания обязаны проверять у посетителей наличие зеленой карты. В противном случае нагрянувшие с проверкой контролеры могут выписать нешуточный штраф за игнорирование карантинных требований. Как это произошло в данном случае, когда посетителя оштрафовали на €400, а владельца ресторана – €1 тыс.

К слову, это далеко не первый случай денежного наказания, как владельцев, так и посетителей пиццерий. До этого сообщалось, как в одной из них были оштрафованы сразу пять человек.

Режим зеленых пропусков в Италии был запущен с 6 августа. А с 1 сентября его включат для учебных заведений и общественного транспорта.

Известно, что зеленый пропуск в Италии можно получить даже после первой дозы вакцины. А благополучно перенесшими инфекцию считаются люди, которые переболели ею не более шести месяцев назад.

Источник: Ilmessaggero