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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Сколько коллективов школ в Украине вакцинировались от Covid-19 до начала обучения

вакцинація від коронавірусу

В Украине перед началом учебного года полностью вакцинировались от коронавируса 29% коллективов школ.

Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

— По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов — это 29%. И 23% — еще 145,5 тысяч людей — вакцинированы одной дозой, — отметил он.

По словам Кононенко, в министерстве считают успешными такие показатели. Сейчас они уже работают над увеличением количества вакцинированных работников образовательных учреждений.

Глава управления добавил, что принудительной вакцинировании для педагогов нет. Минобразования работает над пропагандой иммунизации, а также, чтобы все сотрудники имели доступ к вакцине от Covid-19.

Он добавил, что вакцинироваться до начала делать — это не обязательное условие. Согласно законодательству, потребность в вакцинации 80% коллектива школ будет требовать для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно.

Сейчас все области Украины и учебные заведения, которые там находятся, в зеленой зоне эпидемической опасности.

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В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по проведению первого звонка. Они призвали придерживаться противоэпидемических мер и отметили, что проведение торжественной линейки на 1 сентября является необязательным. Подробнее о рекомендациях по организации 1 сентября в школах — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Громадське радіо 

Фото: УНИАН

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