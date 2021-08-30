Первый коренной житель Австралии 50-летний абориген умер в региональной больнице Дуббо от Covid-19.
— Он находился в реанимации и имел проблемы со здоровьем, — сказал исполнительный директор местного округа здравоохранения западного Нового Южного Уэльса Скотт Маклахлан.
Маклахлан добавил, что это был очень печальный день, и призвал людей в регионе сделать прививку.
— Этот джентльмен не был привит, — сообщил Скотт Маклахлан. — Мы знаем, что есть много дезинформации. В западных частях Нового Южного Уэльса есть много возможностей для вакцинации.
Этот человек был одним из четырех людей, умерших от осложнений Covid-19.
Сейчас в западном местном округе здравоохранения зафиксирован 561 больной с Covid-19, 65% из которых являются аборигенами или жителями острова Торрес.
Анализ, проведенный Guardian Australia, показал, что среди некоренных граждан в округе вакцинированных людей почти вдвое больше, чем коренных жителей.
В США снова увеличивается количество новых случаев инфицирования коронавирусом, госпитализаций и смертей. Это связано с распространением опасного штамма Дельта.
По словам представителей общественного здравоохранения, большинство людей, которых госпитализируют с Covid-19 и умирающих от этой болезни, не были полностью вакцинированы.
Директор центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенский утверждает, что более 97% госпитализаций по коронавируса приходится на невакцинированных людей.