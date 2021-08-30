Первый коренной житель Австралии 50-летний абориген умер в региональной больнице Дуббо от Covid-19.

— Он находился в реанимации и имел проблемы со здоровьем, — сказал исполнительный директор местного округа здравоохранения западного Нового Южного Уэльса Скотт Маклахлан.

Маклахлан добавил, что это был очень печальный день, и призвал людей в регионе сделать прививку.

— Этот джентльмен не был привит, — сообщил Скотт Маклахлан. — Мы знаем, что есть много дезинформации. В западных частях Нового Южного Уэльса есть много возможностей для вакцинации.

Этот человек был одним из четырех людей, умерших от осложнений Covid-19.

Сейчас в западном местном округе здравоохранения зафиксирован 561 больной с Covid-19, 65% из которых являются аборигенами или жителями острова Торрес.

Анализ, проведенный Guardian Australia, показал, что среди некоренных граждан в округе вакцинированных людей почти вдвое больше, чем коренных жителей.

В США снова увеличивается количество новых случаев инфицирования коронавирусом, госпитализаций и смертей. Это связано с распространением опасного штамма Дельта.

По словам представителей общественного здравоохранения, большинство людей, которых госпитализируют с Covid-19 и умирающих от этой болезни, не были полностью вакцинированы.

Директор центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенский утверждает, что более 97% госпитализаций по коронавируса приходится на невакцинированных людей.