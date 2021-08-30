Распространение непроверенной информации в сети мешает проведению вакцинальной кампании и в целом борьбе с пандемией. Журналисты CNN Health вместе с экспертами разобрались, как общаться с людьми, особенно членами семьи и друзьями, которые занимаются этим, чтобы подтолкнуть их прекратить делать это или же делиться только проверенными данным.

По словам специалистов, сначала нужно разобраться в намерениях. Люди, которые распространяют дезинформацию о пандемии и вакцинации, не всегда делают это из-за желания навредить кому-то. Скорее, наоборот: они услышали где-то непроверенные данные и просто пытаются уберечь других.

— Когда мы слышим об угрозах, подобных этой, где много неопределенности, очень естественно попытаться получить информацию, а затем поделиться ею с людьми, о которых мы заботимся, чтобы обезопасить всех, — уточняет профессор биологии Вашингтонского университета Карл Т. Бергстром.

Если дезинформацию распространяет именно такой человек, с ним можно начать диалог и попытаться переубедить его.

При этом важно избегать “сурового стартапа” — резких обвинений, критики и претензий.

— Разговоры заканчиваются так же, как и начинаются. Если вы начинаете разговор с враждебности, гнева, презрения или критики, вероятно, так его и закончите, — объясняет частный психолог из Окленда Джошуа Коулман.

В таком случае нужно проявить уважительность к собеседнику, тогда он будет более настроен на диалог.

Также стоит избегать оскорблений. После таких слов человек вряд ли захочет общаться.

В то же время стоит продемонстрировать заботу и сказать о том, что делаете замечания из-за любви, заботы и желания помочь.

После этого можно попробовать поделиться информацией из других источников, которая опровергает непроверенные данные.

По словам экспертов, нужно пытаться сфокусировать внимание человека на новой информации. Поможет также привлечение других собеседников, обмен мнениями всегда будет полезен.

По возможности с такими людьми стоит поговорить наедине. Публичное обсуждение может привести к тому, что человек может подумать, что его хотят унизить перед другими, выставить глупым.

Также более эффективным будет звонок или личное общение, чтобы человек слышал голос и понимал, что о нем заботятся. Текстовые сообщения в этом плане работают хуже.