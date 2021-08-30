В настоящее время ситуация с заболеваемостью в Украине стабильная, поэтому все регионы находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но три области не соответствуют этой зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, показатель динамики уровня госпитализаций с коронавирусом превышен в Винницкой области. Там уже второй день подряд ухудшается ситуация с больными. По состоянию на 29 августа показатель был 61.6%, а 28 августа — 54,9%

Также ситуация с уровнем госпитализаций ухудшилась в Черниговской области. Этот показатель составляет 53,0%. А еще днем ранее он был в пределах нормы и соответствовал зеленой зоне — 41,0%.

Кроме того, уже третий день подряд в Черкасской области снижен охват тестированием на Covid-19. 29 августа этот показатель составлял 298, а двумя днями ранее 284 и 292.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 августа в Украине за сутки зафиксировали 749 новых на Covid-19. Выздороветь удалось 291 украинцу, а умерли 18 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

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